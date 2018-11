Enorme sluisdeuren in aantocht: "Al komen ze in de nacht aan, ik wil erbij zijn!"

IJMOND - De enorme sluisdeuren voor de nieuwe zeesluis in IJmuiden komen waarschijnlijk rond half december aan in Rotterdam. De verwachting is dat de 3,72 meter hoge constructies een paar dagen later over de Noordzee naar IJmuiden worden gebracht. "Het wordt een magnifiek gezicht, de aankomst van die gevaarten."

Dat zegt Jan Rienstra, omgevingsmanager van Rijkswaterstaat tegen NH Nieuws. "Alleen, wanneer ze precies komen, dat kunnen we niet zeggen. De datum is niet bekend omdat het weersafhankelijk is en het kan ook zo maar midden in de nacht zijn."

Trotse IJmuidenaar

Een aantal mensen dat woensdagavond aanwezig was bij een informatiebijeenkomst laat zich niet afschrikken door het tijdstip waarop de deuren arriveren. "Al is het midden in de nacht, ik wil erbij zijn", aldus Frits Korf. "Als IJmuidenaar ben ik trots op dit project. Ik zal er zeker bij zijn."

Via Rotterdam

De deuren komen vanuit Rotterdam ieder apart naar IJmuiden. Die reis neemt ongeveer tien uur in beslag. Het schip met de deuren vaart op dit moment in de Atlantische oceaan ter hoogte van Angola.

De bouw van de Zeesluis in IJmuiden neemt nog tot en met januari 2022 in beslag.