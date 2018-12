Voorbeeldvrijwilliger 'Ome Eddie' naar Dankjewel Diner 2018: "Prachtig werk om te doen"

AMSTERDAM - Het Dankjewel Diner 2018 is al over twaalf dagen en daarom is het tijd om kennis te maken met een aantal gasten die op deze bijzondere avond in het zonnetje worden gezet. Een van de gasten is de 81-jarige Eddie Blankers, een vrijwilliger die zich al tientallen jaren inzet voor kinderen met een beperking.

Dankjewel Diner 2018

Het Dankjewel Diner 2018 vindt dinsdagavond 18 december plaats in de Q-Factory in Amsterdam. Met het diner zetten we mensen in het zonnetje, die zich voor anderen inzetten zonder daar iets voor terug te verlangen. Deze lieve mensen krijgen een avondje uit aangeboden en een heerlijk diner voorgeschoteld.

De laatste jaren is hij niet meer weg te denken op het moderne complex van Only Friends en zelf is hij er ook niet weg te slaan. "Ja, steeds kwam er wat meer bij", zegt de trotse Eddie tegen NH Nieuws. "Het was prachtig om te mogen doen en zo is dat gegroeid. Soms is het wel eens wat te veel, maar ik ben blij dat ik het kan en mag doen. En het houdt je jong!"

De vrijwilligersavond georganiseerd door NH, wordt georganiseerd voor al dit soort vrijwilligers, die belangeloos hun steentje bijdragen en anderen blij maken. Ook Eddie tovert een lach op ieders gezicht wanneer hij door de gangen van het sportcentrum loopt.

Van begeleiders tot kinderen, iedereen loopt met hem weg. En hij geniet iedere dag van het enthousiaste contact met de kinderen. "Nick is vanaf het begin bij het rolstoelbasketbal", zo vertelt hij over een van zijn favoriete maatjes. "Lekker dat het hier ook kan hè? Allemaal lieve mensen om je heen! Geweldig, begrijp je waar je het voor doet dan, hè."

Het takenpakket van de vrolijke Eddie is enorm, hij doet allerlei klusjes. Zo is hij betrokken bij de begeleiding van de kinderen, maar zorgt hij ook voor al het groen in en rond het gebouw.

Glimlach

De waardering die hij krijgt voor zijn werk doet hem ontzettend goed. "De glimlach van de kinderen en ook van de ouders, want de ouders zijn ook gelukkiger daardoor", doelt hij op de mooie tijd die de kinderen daar doormaken. "De kinderen verlangen daarnaar, om hier te spelen."

Een ding is duidelijk: Eddie kan niet zonder de kinderen en andersom zijn zij net zo gek op hun favoriete alleskunner.