Veel belangstelling voor Dankjewel Diner 2018: aanmelden kan nog, maar wees er snel bij!

NOORD-HOLLAND - Nog een kleine twee weken en dan is het zover: het Dankjewel Diner 2018! Een groot, feestelijk diner waarmee we mensen in het zonnetje willen zetten, die zich voor anderen inzetten zonder daar iets voor terug te verlangen.

Ken jij ook zo iemand die wel eens een bijzondere schouderklop of aai over de bol verdient? Meld diegene dan snel aan voor het Dankjewel Diner 2018. Aanmelden kan nog tot morgenavond 18.00 uur, dus twijfel niet te lang!

We kunnen alvast verklappen dat de belangstelling voor het diner overweldigend is. De aanmeldingen stromen al dagenlang binnen, maar als jij iemand kent die een goed gevoel krijgt van een ander helpen, horen we dat natuurlijk graag!

Lees ook: Dankjewel Diner 2018: meld jouw held aan!

Het Dankjewel Diner 2018 vindt dinsdagavond 18 december plaats in de Q-Factory in Amsterdam. In een prachtige popzaal in Amsterdam. Waar zulke lieve mensen een avondje uit krijgen aangeboden en een heerlijk diner krijgen voorgezet. Waar ze in de watten worden gelegd en waar ze hun verhaal mogen delen met anderen die deze avond worden getrakteerd. En waar optredens speciaal voor hen worden verzorgd.

De collega's van NH Radio maken een live uitzending en als gast ontmoet je alle presentatoren van ons radiostation. Waar we jullie gaan serveren, bedienen, jassen gaan aannemen. Hiermee bedanken wij jullie namens onze luisteraars, onze kijkers en onze volgers voor jouw inzet in Noord-Holland voor andere mensen in Noord-Holland.

Aanmelden kan hier.