Hoge gevangenisstraffen en gepeperde rekening voor 'putdekselcriminelen'

ZWANENBURG - Twee mannen die begin juli de ruiten van modezaak Haverhals in Zwanenburg met putdeksels probeerden in te gooien, zijn vandaag veroordeeld tot gevangenisstraffen van 36 en 30 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk.

Na de mislukte ramkraak, is de zaak aan de Kerkhoflaan een paar dagen later gewelddadig overvallen. Eigenaar Jenke Haverhals heeft het drietal toen met een hockeystick de winkel uitgewerkt.

Haverhals is blij met de uitspraak van de rechtbank in Amsterdam. Haverhals: "De uitspraak stelt me tevreden. Het geeft me een gevoel van gerechtigheid." Een derde verdachte is nog minderjarig, de kinderrechter doet binnenkort uitspraak over zijn zaak.

De modezaak van Jenke Haverhals aan de Kerkhoflaan werd al lange tijd belaagd door criminelen. Hij denkt niet dat de problemen nu voorbij zijn. "Ik verwacht wel weer een nieuwe lichting", zegt Havehals. "Maar hopelijk is het een goed voorbeeld van wat er met criminelen gebeurt als ze zoiets doen."

Vordering van 11.000 euro

Haverhals had naast de aangifte ook een vordering ingediend bij het OM om de onkosten en schade rondom de inbraak te verhalen.

De Hoge Raad heeft ooit besloten dat vorderingen in dit soort zaken niet ingediend kunnen worden, maar omdat de ondernemer inmiddels zoveel heeft geïnvesteerd in de beveiliging en zo zijn best heeft gedaan zaak en werknemers veilig te houden, is de vordering door de rechter toch toegekend.

De daders krijgen naast de gevangenisstraffen dus ook een gepeperde rekening van ruim 11.000 euro op de mat.