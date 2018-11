Putdekselcriminelen voor de rechter: "Frustrerend om de daders te zien zwijgen"

ZWANENBURG - De officier van justitie eist een gevangenisstraf van 36 en 30 maanden voor de twee verdachten die de modezaak van de Zwanenburgse ondernemer Jenke Haverhals hebben geprobeerd te kraken. "Als de daders deze straf krijgen, ben ik tevreden", zegt ondernemer Haverhals tegen NH Nieuws.

Met putdeksels probeerden in de totaal drie verdachten begin juli de ruiten van de modezaak Haverhals in Zwanenburg in te gooien. Na de mislukte ramkraak, is de zaak ook nog eens een paar dagen later geweldadig overvallen. Haverhals heeft het drietal toen met een hockeystick de winkel uitgewerkt.

Meerdere ramkraken, diefstallen, inbraken en overvallen: In de afgelopen jaren heeft Haverhals alle vormen van winkelcriminaliteit meegemaakt. Dit heeft veel impect gehad op hem en zijn team, maar ze blijven positief.





De uitspraak van deze zaak is op 6 december.