Corendon-Boeing 747 'City of Bangkok' landt 13 december op Schiphol

SCHIPHOL - De Boeing 747-400 van KLM die bestemd is voor de tuin van het Corendon Village Hotel in Badhoevedorp, landt volgende week donderdag weer op Schiphol. Het toestel vloog afgelopen zondag naar Rome om overgeschilderd te worden in Corendon-kleuren.

Vorige maand werd bekend dat Corendon de bijna 30 jaar oude 'City of Bangkok' van KLM zou overnemen om in de tuin van het dit jaar geopende Corendon Village Hotel in Badhoevedorp te plaatsen. De 'Bangkok' is momenteel de oudste nog luchtwaardige Boeing 747-400 ter wereld. Tot eind november was het toestel in dienst van KLM.

Met bijna 135.000 vlieguren op de klok maakt de 747 volgende week donderdag haar laatste vlucht ooit. Op zondag 2 december werd de 'Bangkok' nog in KLM-blauw naar een spuiterij op de luchthaven van Rome-Fiumicino gevlogen om voorzien te worden van het rood-witte kleurenschema van Corendon.

Hier landt de 'City of Bangkok' in oktober op Schiphol na een vlucht vanuit Los Angeles..

Volgende week donderdag 13 december wordt de Boeing 747 met haar nieuwe jasje weer op Schiphol verwacht. Vliegtuigontmantelaar AELS zal daar vervolgens de motoren verwijderen en zal de kist klaar gemaakt worden voor transport naar de andere kant van de A9.

We willen de laatste landing van de PH-BFB, de 'City of Bangkok' live op NHNieuws.nl uitzenden. Houd onze site daarvoor de komende dagen in de gaten. Zodra er meer bekend is over het tijdstip, zullen we dat hier laten weten.