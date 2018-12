Autobrandstichter in Haarlem op heterdaad betrapt: omstanders grijpen in

HAARLEM - Een brandstichter die vanmiddag in de Haarlemse Waardepolder een autobrand veroorzaakte, is door omstanders aangehouden.

Getuigen zagen de dader rond 16.00 uur op een parkeerplaats aan de Emrikweg vloeistof in de auto gieten en aansteken. Door snel ingrijpen van diezelfde omstanders is grote schade voorkomen, want met een handbrandblusser hebben zij het eerste vuur gedoofd.

De brandweer kwam ter plaatse en heeft de auto 'afgeblust'. Doordat de vloeistof in de auto was gedropen, werd het blussen bemoeilijkt en bleef de auto nog lang warm. Het motief voor de brandstichting is nog onbekend.