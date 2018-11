Deel dit artikel:













Peperdure Porsche in vlammen opgegaan Foto: NieuwsFoto/Laurens Bosch Foto: NieuwsFoto/Laurens Bosch Foto: NieuwsFoto/Laurens Bosch Foto: NieuwsFoto/Laurens Bosch

HAARLEM - In Haarlem is vannacht een peperdure Porsch in vlammen opgegaan. De autobrand werd rond 0.45 uur ontdekt op de parkeerplaats aan de Engelenburg.

Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen hoog uit de Porsche vandaan. Zij hebben de brand geblust, maar konden niet voorkomen dat de wagen grotendeels verwoest is geraakt. Lees ook: Landelijk record autobranden dit jaar: al 379 in provincie Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan, maar brandstichting wordt niet uitgesloten. Op dit moment doen technische rechercheurs sporenonderzoek. 💬 Whatsapp ons!

