Landelijk record autobranden dit jaar: al 379 in provincie Foto: HFV Photo Services/Chris Soelaart Foto: HFV Photo Services/Chris Soelaart Foto: Inter Visual Studio / Jan Peter Otto Foto: Martin Dame

NOORD-HOLLAND - In de eerste negen maanden van dit jaar zijn er in Noord-Holland al 379 auto’s in brand gevlogen. Landelijk staat de teller al bijna op 3.000 afgebrande auto’s. De meeste branden werden aangestoken.

Het is 't hoogste aantal in de afgelopen vijf jaar. De meeste autobranden waren in de provincies Zuid-Holland (522), Noord-Brabant (476) en onze provincie (379). Groningen kende de grootste stijging, met 34 procent. Lees ook: Zesentwintigste autobrand in Amsterdam-Noord: politie vindt aansteker Het Verbond van Verzekeraars maakt zich zorgen; zeven op de tien auto's zijn verzekerd tegen branden. Zij raden mensen aan hun auto dicht bij een lantaarnpaal te zetten, omdat het licht pyromanen kan afschrikken. Lees ook: Bewoners bang na viervoudige autobrand: "Zijn we hier nog wel veilig?" In de meeste gevallen zijn de auto's in brand gestoken door pyromanen of door criminelen die hun sporen willen uitwissen, stelt het verbond. Bijna alle branden gebeuren 's nachts. 💬 Whatsapp ons!

