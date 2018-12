Chipshol-directeur: "Schiphol in zee is nog mogelijk"

SCHIPHOL - Hij vindt het veel te laat, maar directeur Peter Poot van gebiedsontwikkelaar Chipshol ziet toch nog steeds toekomst in de volledige verplaatsing van luchthaven Schiphol naar de Noordzee. "Je verdient het bedrag dubbel en dwars terug, zeker als je de oude locatie kan herontwikkelen."

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Gebiedsontwikkelaar Chipshol werd in de jaren tachtig opgericht door de vader van Peter Poot, Jan Poot. Doel van het bedrijf was om rondom Schiphol een Airport City te bouwen, maar Schiphol en overheidsinstanties zagen niks in de plannen. De daarop volgende conflicten leidden tot veel schadeclaims, waarvan sommigen nog tot op de dag van vandaag lopen.

Een van de plannen van vader en zoon Poot was ook het verplaatsen van Schiphol naar de Noordzee, om vervolgens de waardevolle grond waarop de luchthaven ligt te herontwikkelen. Volgens Peter Poot - vader Jan overleed in oktober van dit jaar - stelden ze deze verhuizing al 25 jaar geleden voor.

Commercieel aantrekkelijk

"Het is veel te laat, maar ik zie er zeker nog steeds wel wat in", zegt Poot over het huidige onderzoek dat in opdracht van de Tweede Kamer wordt gedaan naar de verplaatsing van Schiphol naar zee. "Het is namelijk de enige manier dat de luchvaart kan groeien, zonder dat je steeds meer overlast creëert."

Poot denkt ook dat het commercieel aantrekkelijk is om te doen, ook al gaat de verhuizing in de miljarden euro's lopen. "Dit is de beste locatie van Nederland, vlakbij Amsterdam", aldus Poot, "Je verdient het bedrag dubbel en dwars terug."

Vakantievluchtbaan

Volgens de gebiedsontwikkelaar moet je beginnen met een start- en landingsbaan in zee. Daar zouden dan de vakantievluchten vandaan moeten vertrekken. Dat er een hele luchthaven met dat doel wordt uitgebreid, namelijk Lelystad Airport, slaat Poot in de wind: "Dat zie ik als de blunder van de eeuw." De opening van de Lelystad gaat voor veel nieuwe gehinderde omwonenden zorgen, meent Poot.

Minister van Schiphol in zee

Poot erkent dat het nog wel heel lang kan gaan duren, voordat er daadwerkelijk begonnen wordt met de bouw op zee. "Tenzij men nu bereid is, om radicaal te denken. Niet meer pappen en nathouden, maar echte oplossingen te bedenken. Daar zou een aparte minister voor moeten worden aangesteld, een minister van luchthavens in zee."