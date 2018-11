Uitspraak Schiphol-directeur verdeelt Noord-Hollanders

HAARLEMMERMEER - Schipholdirecteur Dick Benschop heeft afgelopen zaterdag voor het eerst laten weten 'open te staan' voor eventuele uitbreiding op zee. Dat zorgt voor verdeeldheid, want de bewoners van het gebied Haarlemmermeer zien mogelijkheden, maar de kustplaatsen vrezen overlast.

De Schipholdirecteur wil graag groeien en overweegt ook de zee. "Ik ben erg aan het nadenken over een andere manier van groeien", legt hij uit. "Ik denk wel dat we wat ontwikkeling nodig hebben om Nederland verbonden te houden met de wereld."

Dat zien bewoners van de Haarlemmermeer wel zitten, zeker als dat betekent dat het aantal vluchten boven de gemeente teruggedrongen worden. " Wij beseffen wel dat je luchtvaart niet tegen kan houden, maar we willen wel dat het op een betere manier wordt aangevlogen", begint Wim Kleist van Omgevingsraad Schiphol. "We zijn positief, omdat de werkgelegenheid rond Schiphol gewoon behouden blijft. Het betekent alleen maar van het uitplaatsen van een aantal banen naar zee met betrekking tot landen en starten." Die verplaatsing zou betekenen dat het luchtruim rondom Schiphol ontlast wordt.

Flink veel extra vluchten

Tegenstanders vrezen echter dat het geen verplaatsing wordt, maar extra groei, bovenop de vluchten die er nu al uitgevoerd worden. "Wat kost dat, zo'n verplaatsing?", begint Karel van Broekhoven van platform Rust bij de Kust. "Dat loopt in de tien-, hondertallen miljarden. Hoe verdien je dat terug? Flink veel extra vluchten maken. Het gaat in eerste instantie om de CO2 uitstoot, maar ook om het geluid. Je weet niet hoe het zal klinken. Dus wat gaat het betekenen voor de geluidsoverlast in het westelijk deel van Noord-Holland?"

De omgevingsraad denkt dat de voordelen wel degelijk positieve invloed kan hebben op Noord-Holland. "Het zou zelfs kunnen leiden tot meer mogelijkheden voor woningbouw rond Schiphol omdat je dan meer ruimte krijgt", meent Kleist. "Minder hinder voor omwonenden en meer ruimte voor woningbouw, dus ik denk voor de omgeving alleen maar win-win. En ook voor Schiphol win-win."

'Een vrijbrief om verder te groeien'

De ontwikkelingen rondom Schiphol zinnen tegenstander Van Broekhoven allerminst, hij wil dat de luchthaven krimpt. "Een verplaatsing naar zee is min of meer een vrijbrief om verder te groeien", denkt hij. "Daarbij, de uitstoot kun je niet meer wegnemen, die blijft in de lucht. Geluid, dat verdwijnt weer."

Ook de provincie Noord-Holland volgt het idee met belangstelling en juichen een onderzoek naar de mogelijkheden toe. "Wij ondersteunen iedere roep om onderzoek te doen naar Schiphol op zee", aldus gedeputeerde Adnan Tekin. "Als de Heer Benschop met een serieus onderzoek komt, dan ondersteunen wij dat van harte. Wat voor consequenties dat precies heeft, kunnen we nu nog niet overzien. En daar wachten we dus op."