Rechter beslist: aanbesteding gesloten jeugdzorg gaat door

HEERHUGOWAARD - De gesloten jeugdzorginstelling Transferium in Heerhugowaard heeft een rechtszaak tegen achttien gemeenten in Noord-Holland verloren.

Transferium maakt bezwaar tegen een openbare aanbesteding, waardoor de instelling vreest dat ongeveer honderd kwetsbare jongeren opeens buiten de eigen regio moeten worden geplaatst. Maar de vordering is afgewezen, heeft de rechter in Amsterdam bepaald.

"Gemeenten in Noord Holland Noord hebben voldoende onderzocht dat de winnende aanbieding een realistisch alternatief biedt, dat past binnen het wettelijk kader", aldus de rechter.

In de gesloten jeugdzorginstelling zitten jongeren met zeer ernstige problemen, zoals zelfdestructie, agressie en verslaving. Na het overhevelen van de jeugdzorg naar gemeenten in 2015 kunnen deze gemeenten kiezen om via een openbare aanbesteding te bepalen wie deze zorg mag geven.