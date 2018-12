Haarlemse ‘super-wethouder’: 'Keer op schreden terug: jeugdzorg voorlopig bij Transferium'

HAARLEM - Als het aan de Haarlemse wethouder Jur Botter ligt, wordt de gesloten jeugdzorg voorlopig ‘gewoon’ ondergebracht bij Transferium in Heerhugowaard. Dat zegt de wethouder, die namens 9 gemeenten de inkoop van gesloten jeugdzorg coördineert tegen NH Nieuws. Botter mengt zich daarmee in de verhitte discussie die is ontstaan over de toekomst van de Noord-Hollandse jongeren die in Heerhugowaard verblijven.

Botter zegt in dit interview, daags voordat de rechter morgen uitspraak doet in de kwestie, dat de ontstane situatie hem grote zorgen baart. Nu de aanbesteding naar het Zuid-Hollandse Horizon lijkt te gaan, is de grote vraag wat de gevolgen zijn voor de jongeren die bij Transferium verblijven, aldus Botter. “Het vervelende is dat we op heel korte termijn te maken krijgen met een andere aanbieder van gesloten jeugdzorg in onze regio. Die is nog niet goed bekend, moet zichzelf eigenlijk nog bewijzen en moet in een heel korte periode een systeem opzetten.”

D-Day

Morgen doet de rechter uitspraak in het kort geding dat door Parlan is aangespannen tegen de achttien gemeenten die de gesloten jeugdzorg hebben aanbesteed. Die heeft volgens jongeren, hun ouders en andere betrokkenen in de zorg mogelijk nadelige gevolgen. De jongeren in de gesloten jeugdzorg vormen de meest kwetsbare groep jongeren. Velen van hen zijn vaak jarenlang blootgesteld aan trauma’s, zoals mishandeling, verslaving, uitbuiting door loverboys en seksueel misbruik.

Uitstel

Volgens de Haarlemse wethouder zou het daarom verstandiger zijn gebruik te maken van de bestaande infrastructuur. De gebouwen en faciliteiten van Parlan, kortom. “Laten we eerst de uitspraak van de rechter afwachten, maar ik hoop echt dat we uitstel kunnen ‘kopen’ om te zorgen dat er nog eens goed gekeken wordt of dit de manier is waarop we de Jeugdzorg Plus in Noord-Holland vorm kunnen geven. En dat we allemaal misschien op onze schreden terugkeren om te kijken of het niet anders, beter, kan worden geregeld. En dat we dan de bestaande infrastructuur in onze provincie gebruiken.”

De zeven gemeenten waarmee Botter de gesloten jeugdzorg heeft ingekocht, omspannen de regio’s Midden- en Zuid-Kennemerland en de IJmond. Vanuit dat gebied zijn er op dit moment meer dan twintig jongeren bij Transferium geplaatst. Botter is niet bang dat zij na 1 januari in Zuid-Holland worden opgevangen. “Ik ben zelf niet bang dat ze worden overgeplaatst. Ik denk ook niet dat je dat deze jongeren aan kan doen. Je wil altijd proberen de zorg zo dichtbij mogelijk bij huis te organiseren.”

Not amused

De aanbesteding is op touw gezet door achttien gemeenten uit de noordelijke, boven het Noordzeekanaal gelegen, gebieden in onze provincie. De gemeentes waarvoor Botter het woord voert, horen daar niet bij. Maar omdat vanuit zijn regio’s wel jongeren bij Transferium worden opgevangen, is hij not amused dat hij nooit is benaderd om mee te praten over de aanbesteding. “Ik kan me voorstellen dat wanneer je zo’n traject doet je ook contact opneemt met gemeenten die een betrokken partij zijn. Dat is niet gebeurd.”