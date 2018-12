Man vindt zak xtc-pillen op grasveldje Julianadorp

JULIANADORP - Mark uit Julianadorp vond afgelopen weekend tijdens het uitlaten van zijn hond een zakje met ‘schattige roze snoepjes’ op een grasveld in Julianadorp. Het bleken tien xtc-pillen te zijn.

"Er spelen daar regelmatig kinderen. Mijn middelste zoon is daar ook vaak te vinden", vertelt Mark. "Je moet er niet aan denken dat iemand zich vergist. op de pillen stond het Red Bull-logo. Stel zo’n klein kind is fan van Max Verstappen en die stopt er één in zijn mond. Dan is het gauw gedaan."

Marc zegt dat het al een tijdje in de buurt gonst dat er op het veldje wel eens drugs zou worden gedeald. Hij heeft het zakje zondag direct naar de politie gebracht.