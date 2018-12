17-jarig meisje uit Schagen overleden na slikken xtc-pil

SCHAGEN - Een 17-jarig meisje uit Schagen is afgelopen nacht overleden, nadat ze drugs had gebruikt. Dat bevestigt de gemeente aan NH Nieuws. Het zou gaan om xtc.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. De politie heeft de zaak in onderzoek. Volgens Schagen FM zou het meisje een vervuilde pil hebben geslikt.

Het slachtoffer zat op het Regius College. In de stad wordt vol ongeloof gereageerd op haar dood.