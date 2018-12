Hoorn pakt tekort aan huurhuizen aan: 'Volop woningen gebouwd'

HOORN - Hoorn bouwt de komende jaren 700 huurwoningen om het tekort zo snel mogelijk terug te dringen. Dat zegt wethouder Marjon van der Ven, die benadrukt dat de gemeente volop gaat bouwen. Uit onderzoek van NH Nieuws blijken in West-Friesland de wachtlijsten gemiddeld twee keer zo lang te zijn dan afgesproken.

In Hoorn is de wachtlijst minder lang dan in andere West-Friese gemeenten. Maar de wachttijd nam het afgelopen jaar toe van twee naar drie jaar. Volgens woningcorporatie Intermaris omdat er woningen gesloopt moesten worden en nieuwbouw de afgelopen jaren achterbleef. Ruim 9600 mensen zoeken een woning in de stad, terwijl er maar 340 beschikbaar zijn.

Verschillende Hoornse politici en ook de makelaarsvereniging West-Friesland lieten eerder al weten dat tijdelijke woningen een snelle oplossing kunnen zijn.

Begin dit jaar werd afgesproken zestig van deze flexwoningen te bouwen in Hoorn. Maar na de verkiezingen ging daar een streep doorheen. Volgens woningcorporatie Intermaris en wethouder Marjon van der Veen wees onderzoek namelijk uit dat dit soort tijdelijke woningen niet bijdragen aan een oplossing voor het woningprobleem.

De wethouder stelt dat er hard wordt gewerkt om het woningtekort in te lopen. "Er zijn de afgelopen tijd veel woningen gesloopt die nu worden vervangen. Tot 2020 komen er zo'n zevenhonderd woningen bij." En dan zou ook de wachtlijst weer aan de maximale norm van twee jaar moeten voldoen. Al hoopt de gemeente die nog korter te krijgen.