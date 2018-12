Wachtlijsten West-Friese huurwoningen twee keer zo lang als afgesproken

WEST-FRIESLAND - De wachtlijsten voor sociale huurwoningen in West-Friesland zijn veel te lang. Dat blijkt uit onderzoek van NH Nieuws. Gemiddeld duurt het ruim vier jaar voordat je aan een woning komt, terwijl er afgesproken is dat dit er maximaal twee mogen zijn. Bovendien is het verschil tussen het aantal beschikbare woningen en het aantal woningzoekenden enorm.

Er zijn in West-Friesland ruim 19.000 actieve woningzoekenden. Deze grote groep moet het doen met zo'n 1500 woningen die jaarlijks beschikbaar komen voor verhuur. Daarbij worden lang niet alle woningen online aangeboden via het woningzoekendensysteem. Een deel van de woningen wordt toegewezen aan urgente woningzoekenden of wordt direct verhuurd. Volgens woningcorporatie De Woonschakel is er daarnaast ook nog sprake van een daling in het aantal vrijkomende woningen. Dit terwijl de wachtlijst sinds 2014 alleen maar oploopt.

Wonen in een camper

En als er iemand kan meepraten over dit probleem is het Nicole wel. Na haar relatiebreuk schreef ze zich in bij Intermaris maar nu, na 6,5 jaar, komt ze nog steeds nergens in West-Friesland in aanmerking. Een paar jaar heeft ze anti-kraak gewoond in de Siriusflats in Hoorn, maar in september kwam ze op straat te staan.

Samen met haar 20-jarige zoon zwerft ze door West-Friesland. Na zeven weken in een camper gewoond te hebben, hoppen ze nu van vrienden naar kennisen. Intussen zijn ze al zes keer verhuisd. Doordat Nicole's kinderen volwassen zijn, heeft ze geen recht op urgentie. Al meerdere malen klopte ze aan bij Intermaris: "De reactie is vaak: zoek het in de kleine dorpjes want dan sta je hoger op de wachtlijst". Maar ook daar eindigt zij meestal op de dertigste plaats of hoger.

Krapte in Hoorn

"We zien dus nu dat de zoekduur van twee naar drie jaar is gestegen", legt directeur Cees Tip van Intermaris uit. De voornaamste oorzaak is de sloop van woningen en het achterblijven van nieuwbouw. Ook ziet de corporatie dat er steeds meer mensen alleen wonen waardoor er meer woningen nodig zijn. Dit jaar zijn er ruim 300 woningen aangeboden voor verhuur via woonmatch, maar Intermaris verhuurt jaarlijks in totaal tussen de 600 en 700 woningen in de gemeente Hoorn. Daarentegen zijn er 9600 woningzoekenden die azen op een huurwoning in Hoorn.

Omdat de lopende nieuwbouwprojecten pas in 2020 klaar zijn, ziet het ernaar uit dat er dan pas verlichting komt in de zoekduur. "We hebben veel nieuwbouw op de rol staan. De komende drie jaar zullen er 700 woningen in Hoorn worden gebouwd".

Horinezen trekken naar dorpen

Ook de andere West-Friese gemeente kampen met lange wachtlijsten. En dat komt onder meer door Horinezen die naar omliggende gemeenten vertrekken omdat ze daar wel in aanmerking komen voor een woning. "We zien dat 15% van onze nieuwe huurders uit de gemeente Hoorn komt", vertelt directeur Albert Gieling van De Woonschakel. De corporatie draagt zorg voor de sociale huurwoningen in Medemblik, Drechterland, Koggenland en Stede Broec. De zoekduur is daar inmiddels opgelopen tot 5 jaar. En dat terwijl in presetatieafspraken met de gemeente staat dat twee jaar wachten op een woning acceptabel is.

In het afgelopen anderhalfjaar zijn er door De Woonschakel 170 nieuwe woningen opgeleverd. Aankomende tijd worden er nog 140 woningen gebouwd. De vraag is of dat genoeg is. Albert Gieling: "Wij zouden zo nog 500 tot 600 nieuwe woningen willen toevoegen om op die 24 maanden wachtlijst uit te komen”.

Toewijzingsysteem niet rechtvaardig

Zowel Intermaris als De Woonschakel zijn het erover eens dat het huidige systeem niet productief en beleidsmatig achterhaald is. "In het huidige systeem krijg je een huis als je het langste hebt gewacht. Maar we zien ook dat mensen die snel een woning nodig hebben, in dit systeem geen kans maken", aldus Cees Tip van Intermaris. De wens vanuit Intermaris is om te kijken naar een systeem waarbij er twee soorten lijsten onstaan: één voor de 'snelle' woningzoekers een apart wachtlijst voor zoekers die in aanmerking willen komen voor een woning op een A-locatie.