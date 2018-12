Deel dit artikel:













Hilversum bouwt volgend jaar gratis fietsenstalling in pand Bristol Foto: NH Nieuws

HILVERSUM - De gemeente Hilversum gaat in de kelder waar nu prijsvechter Bristol zit (Zeedijk 33a) een fietsenstalling bouwen. Er zal plek zijn voor 700 fietsen en mensen kunnen er gratis stallen. Ook komt er een openbaar toilet, mogelijk een kluisjes- en buggyverhuur en wordt er gekeken of er ruimte is voor kleine fietsreparaties.

Dat meldt de gemeente Hilversum. De fietsenstalling moet komend najaar opengaan. De fietsenkelder is toegankelijk voor verschillende soorten fietsen, en dus ook voor bakfietsen en driewielers. (Tekst gaat verder onder de video) Volgens verkeerswethouder Arno Scheepers is de nieuwe fietsenstalling in het pand van Bristol niet bedacht als oplossing voor het fietsenprobleem: "Op dit moment zijn er genoeg fietsparkeerplekken in het centrum." Hij vervolgt: "Maar met het oog op de toekomstige groei van het aantal fietsers dat naar het centrum van Hilversum komt, vinden wij het belangrijk om nog meer parkeerplekken voor fietsers te realiseren." Lees ook: Wethouder verdedigt omstreden fietsparkeerbeleid Hilversum: "Er is gewoon genoeg plek!" De gemeente zegt lang bezig te zijn geweest met het zoeken naar een goede locatie voor de stalling. Dat was kennelijk niet gemakkelijk, waarna de gemeenteraad vorig jaar september besloot eerst fietsenrekken te plaatsen. 💬 Whatsapp ons!

