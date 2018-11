Wethouder verdedigt omstreden fietsparkeerbeleid Hilversum: "Er is gewoon genoeg plek!"

HILVERSUM - Er wordt nu twee maanden gehandhaafd op verkeerd geparkeerde fietsen in het centrum van Hilversum. En al die tijd regent het klachten. Veel van de kritiek is onterecht, vindt wethouder Arno Scheepers. Het wordt tijd voor een ander beeld. En daarom heeft Scheepers de pers uitgenodigd om samen met de handhavers en hemzelf een rondje door het centrum te maken.

Een van de belangrijkste kritiekpunten is dat er te weinig fietsparkeerplekken zijn. Volgens de wethouder laten de metingen echter duidelijk zien dat er genoeg plek is. "De mensen zijn gewend om hun fiets voor de deur neer te zetten. En nu komt het erop neer dat je even een stukje moet lopen", vertelt Scheepers strijdlustig op het Wagenmakersplein, waar inderdaad voldoende vrije plekken lijken te zijn.

Ook zouden de handhavers ongekend grof te werk gaan en zouden ze er een genoegen in scheppen fietsers te pesten. Het is een schande dat deze verhalen de ronde doen, vindt Scheepers. "De scheldpartijen die de handhavers naar hun hoofd krijgen, vind ik echt alle perken te buiten gaan".

Coulanceregeling

En dan is er nog de coulanceregeling voor mensen die slecht ter been zijn. Deze mensen kunnen een speciale sticker krijgen en daarmee overal hun fiets parkeren waar ze maar willen. De regeling leidt volgens velen tot willekeur en is onduidelijk. Maar ook dat ontkent Scheepers. Volgens hem zijn de criteria helder. "Als je geloofwaardig kan onderbouwen dat je niet in staat bent om 100 meter zelfstandig te kunnen lopen, dan kom je in aanmerking voor een sticker." Een dokterverklaring zou afdoende bewijs zijn, bevestigt de wethouder.

Jammer genoeg kon de wethouder niet mee naar De Groest vanwege een afspraak. De complete chaos van fietsen is daar namelijk het meeste voelbaar.