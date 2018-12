Man probeert peuter te ontvoeren op markt in Haarlem: omstanders grijpen in

HAARLEM - Een bizarre gebeurtenis in de Haarlemse wijk Schalkwijk. Daar probeerde een man aan het begin van de middag een 2-jarig meisje te ontvoeren. Door kordaat optreden van omstanders werd hij overmeesterd.

De peuter was met haar opa en oma op de markt bij Winkelcentrum Schalkwijk toen de dader toesloeg. Hij pakte het meisje op en rende ervandoor.

Andere marktbezoekers zagen het gebeuren en schoten te hulp. "Ze belden meteen 112 en zijn achter de man aangegaan", vertelt een politiewoordvoerder aan NH Nieuws. Kort daarna werd de dader overmeesterd en is het meisje herenigd met haar opa en oma.

Geschrokken

Het kindje is ongedeerd gebleven. Wel zit de schrik er goed in, zo vertelt de politie. "Ook bij opa en oma, want het is niet niks als je kleinkind voor je neus wordt meegenomen."

De dader is meegenomen naar het bureau en wordt verhoord. Zijn motief wordt nog onderzocht, maar volgens de politie maakte hij een verwarde indruk.