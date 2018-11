Meisje (10) op klaarlichte dag mishandeld door vijf jongeren

HAARLEM - Een 10-jarig meisje is vorige week in Haarlem mishandeld door vijf jongens van rond de 16 jaar oud.

Dat gebeurde op woensdag 21 november rond 14.15 op de Middenweg. Er was geen enkele aanleiding voor de mishandeling, benadrukt de politie op Facebook. Of het meisje gewond is geraakt bij de aanval, is niet bekend.

Na het geweld zijn de jongens op scooters richting de Van Nesstraat gereden. Omdat het politieonderzoek nog niet tot hun aanhouding heeft geleid, komt de politie graag in contact met mensen die getuige zijn geweest van de mishandeling.