Boer Jaap teleurgesteld: "Bij mij is het weer niet gelukt"

RIJSENHOUT - Boer Jaap Vreeken uit Rijsenhout vindt het jammer dat het niet gelukt is via de datingshow Boer Zoekt Vrouw de liefde van zijn leven te vinden, maar hij blijft door zoeken. De vijftig brieven die voor hem bij Yvon Jaspers werden bezorgd heeft hij meegekregen. Hij gaat ze nog een keer lezen en hoopt dat er alsnog een nieuwe liefde tussen zit.

Jaap moest tot vandaag, de dag na de laatste uitzending van Boer Zoekt Vrouw 2018, zijn mond houden over alles wat met de kijkcijferknaller te maken heeft. Toch houdt hij zich, nu hij het stilzwijgen mag doorbreken nog steeds op de vlakte over de gebeurtenissen tijdens de opnames.

"ik heb dat niet in een contract vastgelegd maar ik vind het gewoon niet netjes naar de mensen waarmee ik de hele zomer ben opgetrokken, dat zijn toch op een gekke manier 'friends for life' geworden". Die vriendschap beperkt zich overigens tot de boeren die aan het programma meededen. Met de dames heeft Jaap eigenlijk geen contact meer.

Geen spijt

Jaap heeft geen spijt van zijn deelname. "We zijn in de watten gelegd en de nazorg was fantastisch. Direct na de laatste uitzending hing er iemand aan de lijn om te vragen of ik het allemaal wel trok. Geen overbodige luxe, want het viel me niet mee al die gelukkige koppels te zien waarbij het wel gelukt is. Dan denk je onwillekeurig toch: shit bij mij is het niet gelukt."

10 miljoen kinderen

Jaap blijft erop hopen dat hij zijn oude dag met een partner kan doorbrengen. "Ik blijf doorzoeken naar een geschikte vrouw, want als ik zeventig ben en nog alleen op de bank zit ben ik bang dat ik denk: waar heb ik het allemaal voor gedaan? Er is meer op aarde dan een goedlopend bedrijf. Tot die tijd troost ik mij met mijn werk in de kwekerij. In feite zijn de tien miljoen bouvardia's die ik per jaar kweek mijn kinderen, daar geniet ik dan maar van."