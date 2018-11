Boer Zoekt Vrouw-update: de boeren hebben gekozen

NOORD-HOLLAND - Het is weer tijd voor de wekelijks Boer Zoekt Vrouw-Update. Met maar liefst 3,6 miljoen kijkers was de aflevering van gisteren het best bekeken van het hele seizoen en wederom hét gesprek bij het koffieapparaat.

Ook 'onze' Noord-Hollandse boeren hebben gisteren hun keuze gemaakt en lijken hopeloos verliefd, maar voor wie zijn ze gegaan? Wij praten je bij.

Boer Marnix uit Wijdewormer

De dag begint gespannen op de boerderij van Marnix. Tijdens het inbijt is het doodstil aan tafel. Het geluid van de klok doet het drietal eraan herinneren dat het keuzemoment nadert. Marnix weet niet wat hij wil eten en noemt zelfs dat een 'keuzemoment'. Uiteindelijk roert hij wild in zijn kommetje yoghurt.

Ook Bertine is op van de zenuwen. Ze is moe en baalt van zichzelf. Ze heeft het gevoel dat alles wat ze doet onder een vergrootglas ligt omdat zij en haar concurrent zo dicht bij elkaar liggen. Marnix is een man die haar begrijpt en daarom wil ze absoluut niet naar huis.

Lees ook: Boer Zoekt Vrouw-update: onverschillige opmerkingen boer Marnix vallen niet goed

Janneke omschrijft Marnix als een leuke man met een gebruiksaanwijzing, die ze inmiddels goed weet te lezen. Mocht Marnix voor haar kiezen, dan zal ze er helemaal voor gaan. Marnix moet alleen wel een beetje schipperen en een minder grote mond hebben, voegt ze eraan toe.

Marnix weet wat hij voelt en dat is een heel speciaal gevoel van binnen. "Het is een hele aparte ervaring", stelt hij. Als het moment dan eindelijk daar is kiest de Wijdewormer voor Janneke. Bertine weet niet hoe snel ze Janneke moet feliciteren. Gelukkig heeft Marnix de troostende woorden "het scheelde weinig", voor Bertine.

Janneke springt meteen in de bres en vraagt om opheldering. "Ik ben hier slecht in en begin vlinders te krijgen." Janneke heeft buiten de lijntjes gekleurd en dat gaf hem de doorslag in het maken van zijn keuze, vertelt hij.

Dat de liefde er na het keuzemoment niet bepaalt vanaf spat valt ook Twitteraars op:

Boer Jaap uit Rijsenhout

Ook op de boerderij van boer Jaap is er slecht geslapen. Marian leeft in het moment en vindt het allemaal "heel spannend". Ze is altijd onzeker geweest in de liefde en hoopt op een stukje aanvulling van Jaap.

Lees ook: Boer Zoekt Vrouw-update: 'Botte' Marnix in tranen en Jaap verliefd op twee vrouwen

Petra fantaseert er lustig op los als Yvon haar vraagt naar hoe de toekomst met Jaap er uit zal zien. Ze is met name onder de indruk van de niet-materialistische en empathische kant van hem.

Jaap daarentegen vraagt zichzelf af of hij wel genoeg van zichzelf heeft laten zien. Hij kan maar moeilijk bij zijn gevoel. Als het moment daar is heeft hij trillende handen. De dames hebben last van hartkloppingen. Als hij zijn keuze voor Marian bekend maakt, barst hij in tranen uit. 'Verliezer' Petra moedigt de twee aan om te gaan knuffelen en hoopt dat ze gelukkig zullen worden.

"Ik voel me fijn bij jou", zegt Jaap tegen Marian als de twee even een momentje voor zichzelf hebben. Marian meent later nog te horen dat Jaap zegt dat hij verliefd op haar is. Maar helaas, Jaap blijk te zeggen "er zit een vlieg op mijn been".

Op Twitter lopen de meningen uiteen over of Jaap de goede keuze heeft gemaakt: