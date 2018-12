Casimir, Boris, Pjotr... Hoe moet de Russiche soldaat gaan heten?

CASTRICUM - Hoe moet de Russische soldaat, die rond 1800 stierf tijdens de slag bij Castricum, gaan heten? Eerder kreeg de strijder zijn 'gezicht' al terug. Maar een naam heeft 'ie nog niet. Archeologiecentrum Huis van Hilde vraagt iedereen te stemmen op een naam. Boris en Casimir gaan aan de leiding.

Het lichaam van de Russische soldaat werd in 2013 gevonden in het duin van Castricum. Samen met 5.000 wapenbroeders kwam hij om het leven tijdens de slag om Castricum in 1799. Russen en Engelsen wilden de Fransen verdrijven om zo een einde te maken aan de Bataafse republiek.

Lees ook: Gesneuvelde Rus heeft gezicht terug: "Geschiedenis gaat pas leven als je er een gezicht bij ziet"

In oktober kreeg de Rus zijn gezicht terug. Het werd gereconstrueerd op basis van dna-onderzoek en forensische technieken. Maar de soldaat staat nog altijd naamloos in het museum van het Huis van Hilde in Castricum.

Huis van Hilde roept iedereen op om mee te stemmen op een selectie van zes namen voor de Rus: Andrey, Oleg, Aras, Pjotr, Casimir en Boris. De namen Boris en Casimir gaan vooralsnog gezamenlijk aan de leiding.

Stemmen kan nog tot en met 16 december. Een week later wordt de naam bekend gemaakt.

Kijk hieronder naar de video die wij bij de onthulling van zijn gezicht maakten: