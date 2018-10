Deel dit artikel:













Gesneuvelde Rus heeft gezicht terug: "Geschiedenis gaat pas leven als je er een gezicht bij ziet" Foto: NH/Tom Jurriaans

CASTRICUM - Na ruim 200 jaar heeft hij zijn gezicht weer terug. In museum Huis van Hilde in Castricum is gisteren het gereconstrueerde gezicht van een Russische soldaat onthuld. Zijn lichaam werd gevonden in de duinen en tijdens de tentoonstelling Vijand in het zand kun je hem nu in zijn ogen kijken.

De Rus is om het leven gekomen tijdens de slag om Castricum. In 1799 stampten tienduizenden Russische en Engelse soldaten door de duinen van Noord-Holland. Zij wilden de Fransen verdrijven en een einde maken aan de Bataafse republiek. Het werd uiteindelijk een bloedige oorlog waarbij meer dan 5.000 soldaten sneuvelden. Drama

De Russen en de Engelsen trokken uiteindelijk aan het kortste eind. "Het is eigenlijk een vergeten oorlog", vertelt archeoloog Rob van Eerden. "Er is meer aandacht voor de tijd van Napoleon en de slag bij Waterloo. Deze veldslag heeft ook geen strategisch resultaat opgeleverd. Ze hebben het geprobeerd en zijn naar huis gegaan, maar het was wel een gigantisch drama." Lees ook: In 1799 bij Castricumse veldslag gesneuvelde Rus krijgt een gezicht Nog altijd komen er menselijke resten en bezittingen uit het Noord-Hollandse duinzand te voorschijn. Dat komt soms door het verstuiven van het duinzand, maar ook door hobbyisten die met metaaldetectoren het duin afspeuren. Bij de Rus lagen een koperen schildje, 45 tinnen knopen van een uniformjas en een kogel. Deze en andere vondsten als een bajonet, een sabel, emblemen, medailles, geld en het skelet van een soldaat dat in Bergen werd opgegraven, zijn op de tentoonstelling te zien. Gezicht

"Geschiedenis gaat pas echt leven als je er een gezicht bij ziet", vertelt Van Eerden. De overblijfselen van de gesneuvelde soldaat zijn dan ook uitgebreid onderzocht. Met forensische technieken kon zijn gezicht worden gereconstrueerd. Om de herkomst van de soldaat te bepalen werd DNA-onderzoek ingezet. "Het blijkt dat deze man uit Litouwen komt en daardoor weten we ook hoe zijn weefsel is opgebouwd. Het is mooi dat de geschiedenis op deze manier gaat leven."