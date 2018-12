Eilanddichter van Texel over de mooie en lelijke kanten van het eiland

TEXEL - De Texelse eilanddichter Roderik Plaat, alias Roop, is in zijn gedichten soms heel enthousiast. Een andere keer kraakt hij kritische noten en neemt 'ie geen blad voor zijn mond, zoals over asociaal gedrag van sommige Texelaars of over de Texelhopper.

Roop is nu bijna een jaar eilanddichter van Texel. "Een hele eer voor iemand die helemaal niet van het eiland komt", vertelt hij. Negen jaar geleden kwam Roderik naar Texel. Hij werd ruim 55 jaar geleden geboren in Leidschendam, woonde daarna in Gouda en ook nog eens veertien jaar in Wenen.

Ingeburgerd

Een echte stedeling op het eiland dus. "In het begin werd ik wel een beetje bekeken als vreemde eend in de bijt, maar dat is nu wel veranderd. Ik ben nu ook getrouwd met een Texelse en volgens mij ben ik wel redelijk ingeburgerd. Nou ja, ik ben eilanddichter, hoe ver wil je nog meer inburgeren, ha ha."

Roop snijdt in zijn gedichten vaak actuele zaken aan, zoals het falen van de Texelhopper, het lokale busnetwerk, nadat die door Connexion werd overgenomen. In het gedicht Onthopt laat hij geen spaan heel van de Texelhopper. "Onder de gordel schreef een medewerker van de Texelhopper. Maar ja, het is de praktijk dat de busjes vaak te laat komen en dat je daardoor de boot mist."

Over asociaal gedrag schreef hij het gedicht Eilandhufters. "Het gaat over Texelaars die denken dat ze zich niet aan de regels hoeven te houden. Ze laten hun hond vrij rond lopen waar een aanlijngebod geldt, ze rijden 60 waar je 30 mag, ze parkeren in de winkelstraat en blokkeren daar de weg. Als je er wat van zegt krijg je een grote bek. Deze Texelaars zeggen dan, het is toch mijn eiland, daar doe ik wat ik wil."

Reacties

Roop kreeg veel reacties op het gedicht, vooral positieve. "Mensen waren blij dat iemand dat een keer benoemt. En het zijn echt Texelaars hè. Duitsers houden zich altijd heel braaf aan de regels. Zijn bang om wat fout te doen."

Hij wil wel benadrukken dat het om een minderheid van asocialen gaat. Roop houdt van Texel en de Texelaars. In het gedicht Zandsculpturen bracht hij een soort ode aan de eilanders en hun overlevingsdrang. "Als het eiland na een storm is afgekalfd, komt er direct een zandzuiger om de boel weer op te spuiten. Dat vind ik mooi."

Denise Betsema

Roop is een fanatiek fietser. Op zijn rondjes over het eiland kan hij genieten van alles wat 'ie tegenkomt. Hij werd ook regelmatig voorbij gefietst door wielrenner Denise Betsema. Daarom ook een ode aan haar in een recente uitgave van de Texelse Courant. "Wat die meid heeft gepresteerd de afgelopen twee jaar is fenomenaal. Heel bewonderenswaardig."

Van zijn dichtwerk kan Roop niet rond komen. Hij werkt bij horecagroothandel Sligro. "Dat is wel fijn. Werk waar ik me geestelijk niet zo hoef in te spannen. Dan hou ik mijn geest fris om 's avonds lekker te dichten. En het mooie vind ik dat ik met mijn gedichten onderdeel word van de Texelse geschiedenis."