Texelse veldrijdster én moeder Denise 'Overseas' Betsema op weg naar de top

TEXEL - Veldrijdster Denise Betsema uit Oudeschild op Texel haalde op het EK nog 'slechts' brons maar schrijft nu wedstrijd na wedstrijd op haar naam. Afgelopen weekend won ze haar eerste wereldbekerwedstrijd in het Belgische Koksijde. Na Dorian van Rijsselberghe heeft Texel er dus een nieuwe sportheld bij!

Ook op doordeweekse dagen pakt Denise haar trainingsrondjes mee. Niet op de veldrijfiets, maar op de racefiets. Haar moeder rijdt dan - goed ingepakt, want het is waterkoud - op de scooter als derny voor haar uit.

Denise rijdt in haar teamshirt, want sinds kort staat ze onder contract van de Belgische wielerploeg Marlux. De 25-jarige Texelse is nu semi-prof. Sport vormt de rode draad door haar leven, al staat ze af en toe ook nog in de fietsenwinkel van haar vader en moeder in Oudeschild.

Denise 'Overseas'

Terwijl Denise haar rondje over de Texelse polderwegen maakt, spreken wij vader John Betsema in de winkel. "Wat bij ons het schaatsen is, is in België het veldrijden", vertelt hij. "Denise is daar nu ook al heel populair aan het worden. Denise van Texel of Denise Overseas noemen ze haar, leuk he? 'Overseas' omdat wij de rest van de wereld eigenlijk altijd de overkant noemen."

Vader John zag dat het er al vroeg inzat bij zijn dochter, de wil om te winnen. "Dan ging ze op judo en dan won ze alle wedstrijden, ook tegen jongetjes. Die wil om te winnen is er altijd bij haar. Iedereen is in wezen te kloppen, zegt ze altijd. Dat is de goede mentaliteit."

Kampioen mountainbiken

Fietsen kon ze al toen ze pas drie jaar oud was. En op haar achttiende was ze al kampioen mountainbiken. Een sportcarrière leek in de maak, maar toen werd ze zwanger. "Ja, was een beetje ongepland", erkent ze. "Ik zat ook nog in de examenklas van de havo. Maar het kindje was welkom hoor."

Drie jaar later volgde een dochtertje. Zoontje Jukka is nu zeven en dochter Storm is vier. "Mama zijn en topsport gaat nu goed samen hoor. Maar dan is het natuurljk wel belangrijk dat de hele familie achter je staat."

Carrière in stroomversnelling

Als ze wedstrijden rijdt, is haar vader er steevast bij. Hij zorgt ervoor dat Denises fietsen altijd piekfijn in orde zijn. Bovendien springt ook de rest van de familie graag bij, nu Denises carrière in een stroomversnelling is gekomen. Moeder helpt bij het trainen en past vaak op haar kleinkinderen. Zusje Esmee houdt de winkel draaiende. En natuurlijk verricht haar man Sjoerd overal hand-en-spandiensten.

Toen haar kinderen twee jaar geleden oud genoeg waren, pikte Densie haar fietscarrière weer op. Een goede keuze, want ze gaat dit jaar als een speer. "Ik ben nu 25, maar in het veldrijden is dat helemaal niet oud hoor. Je ziet soms topveldrijdsters die al 40 zijn. Ik heb dus nog wel even" zegt ze lachend. Waar gaat het eindigen. De beste van de wereld worden? "Alles is haalbaar als je maar wilt", besluit ze met een brede grijns.

Meer lezen over Denise? Op haar website schrijft ze regelmatig over haar sport en het moederschap.