Philip Freriks stopt met column op NPO Radio 1

HILVERSUM - Philip Freriks stopt met zijn column bij het NPO Radio 1-programma OVT, van de VPRO. "Op naar nieuwe avonturen”, zei de oud-nieuwslezer gisteren in het televisieprogramma Pauw. Freriks werd zondag na zijn bijdrage live ontslagen bij het programma.

Zondag werd Freriks tijdens de radio-uitzending tot zijn verbazing uitgeluid als columnist. Vaste presentator Jos Palm zei dat ze 'met grote spijt' afscheid van hem moesten nemen. Freriks wist van niets. Nadat hij dit voorjaar een gesprek had gehad, wachtte hij op een vervolg daarop over de vraag hoe verder, aldus Freriks.

De VPRO bood excuses aan voor de gang van zaken en zei dat de redactie van OVT en de VPRO niets liever willen dan dat Freriks blijft als columnist. "Ik weet niet wat er aan de hand is", aldus Freriks bij Pauw. "Ze hebben mij bezworen dat het een misverstand is en dat ze willen dat ik blijf." Op de vraag van de presentator of hij zou doorgaan, reageerde Freriks resoluut met "Nee".

'Respecteren zijn keuze'

"De VPRO respecteert het besluit van Philip Freriks om te stoppen met zijn column'', luidt de reactie van het radioprogramma op Twitter. "Het spijt ons dat het zo heeft moeten lopen. We bedanken Philip voor zijn bijdrage aan OVT de afgelopen jaren.''