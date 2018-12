Deel dit artikel:













Abbingh schiet Oranje naar volgende ronde Foto: ANP/Henk Seppen

MONTBÉLLARD - De Nederlandse handbalsters hebben zich in de tweede wedstrijd in de poule bij het EK in Frankrijk al geplaats voor de volgende ronde. De ploeg van bondscoach Helle Thomsen won in een zenuwslopend duel met 28-27 van Spanje, door een doelpunt van Lois Abbingh in de slotseconde.

In de eerste helft gingen de ploegen lang gelijk op. De Spaanse ploeg probeerde vooral spelmaker Nycke Groot (foto) uit te schakelen. Pas kort voor de rust kon Oranje een voorsprong van drie punten nemen. Groot houdt Oranje in race

Na de rust leek Nederland het even helemaal kwijt te zijn. Spanje liep in van drie punten achterstand naar een 15-16 voorsprong. In die fase was Spanje heel effectief in het afmaken en de Alkmaarse Nycke Groot hield Nederland in de race. Zenuwslopende eindfase

Oranje kwam een paar keer op gelijke hoogte en pakte anderhalve minuut voor tijd een voorsprong door een benutte zeven-meterworp: 27-26. Keepster Tess Wester uit Heerhugowaard verrichte vervolgens een knappe redding, maar vijftien seconden voor tijd kwamen de Spaansen toch weer op gelijke hoogte. Oranje had toen nog vijftien seconden om te scoren en kreeg met nog twee seconden te gaan een vrije worp, die door de hoog opspringende Lois Abbingh werd verzilverd. Nycke Groot was met negen treffers de topscorer van Oranje, Lois Abbingh scoorde zes keer en Estavana Polman vier keer. Woensdagavond speelt Oranje de laatste poulewedstrijd tegen Kroatië, maar het is nu dus al zeker van de groepswinst. Oranje neemt tevens vier punten mee naar de tweede ronde. Zaterdag won de ploeg al van Hongarije. Lees ook: Handbalsters beginnen EK met belangrijke zege