Handbalsters beginnen EK met belangrijke zege

MONTBÉLLARD -

MONTBÉLLARD - De Nederlandse handbalvrouwen zijn het Ek in Frankrijk begonnen met 25-28 winst op Hongarije. Dat is op papier meteen ook de sterkste tegenstander in de poule. Oranje pakte na de 11-11 stand bij de rust in de eindfase de beslissende voorsprong toen de ploeg een overtal had door tijdstraffen aan Hongaarse zijde. Keepster Tess Wester uit Heerhugowaard droeg ook bij aan de zege door een aantal goede reddingen.

Nederland miste de twee meest ervaren circelspeelsters. Dannick Snelders is geblesseerd en Yvette Broch is gestopt. Ondanks het gemis van die twee ervaren krachten nam Nederland brutaal een voorsprong: 1-3. Oranje goed terug

Daarna kwam Hongarije weer terug en nam een maximale voorsprong van drie punten (8-5), maar Oranje toonde veerkracht en kwam weer etrug. Vlak voor de rust trok opbouwspeelster Nycke Groot met een benutte zeven-meter de stand gelijk, zodat de ploegen met een 11-11 stand gingen rusten. Tempo omhoog

Na de rust gooide Oranje het tempo wat omhoog en werd er meer geschoten vanuit de tweede lijn. Ook de verdediging werd nog wat aangescherpt. Het team kon daardoor een maximale voorsprong van drie punten nemen vana af 15-18, maar Hongarije kwam weer terug bij 22-22. Daarna profiteerde Oranje van het overtal door twee tijdstraffen voor Hongaarse speelsters en liep uit naar 22-27 met nog vijf minuten te gaan. Uiteindelijk stopte de klok bij een 25-28 stand in het voordeel van Oranje. "Was even inkomen"

"Die twee punten zijn onwijs belangrijk, want ze tellen straks mee in de tweede ronde", zei aanvoerster Nycke Groot op Ziggo Sport. Voor Groot was het een speciale wedstrijd, want ze speelde lang in Hongarije. "Ik heb met veel van die meiden smanegespeeld en wilde deze wedstrijd wel heel graag winnen." Groot roemde ook nog Kelly Dulfer en Jessy Kramer die de ontbrekende Snelders en Broch goed vervingen. Spanje is de volgende tegenstander. "Dat is een heel ander spel, veel sneller en feller." Topscorers

Laura van der Heijden was topscorer met zes doelpunten. Van de Noord-Hollandse speelsters scoorden de Volendamse Debbie Bont en de Alkmaarse Nycke Groot ieder drie keer en ook Jessy Kramer uit Zijdewind scoorde een keer. Groot werd na afloop uitgeroepen tot beste speelster van de wedstrijd. Poulewedstrijden

Maandag speel Oranje de tweede poulewedstrijd tegen Spanje en woensdag is Kroatië de tegenstander.