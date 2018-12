Werken uit tv-programma Het Perfecte Plaatje in Museum Hilversum

HILVERSUM - De meest krachtige en bijzondere foto's die deelnemers uit het televisieprogramma Het Perfecte Plaatje hebben gemaakt, zijn van 12 december tot en met 1 januari elke dag te bekijken in Museum Hilversum.

De tentoonstelling opent op woensdag 12 december, in aanwezigheid van enkele deelnemers en jurylid William Rutten, direct na de uitzending van de finale. Bezoekers zijn om 22 uur welkom in het museum aan de Kerkbrink.

In het populaire programma nemen acht bekende Nederlanders het tegen elkaar op om tijdens de uitdagende opdrachten toch zo mooi mogelijke (en dus perfecte) foto's te maken. Dit jaar waren de deelnemers Marlijn Weerdenburg, Ryanne van Dorst, Lieke van Lexmond, Ruben van der Meer, Mari van de Ven, Patty Brard, Herman den Blijker en Jim Bakkum.

Fotografische kwaliteit

Bijna drie weken lang zijn in Museum Hilversum de resultaten te bekijken. De kandidaten leggen in korte filmpjes uit waarom ze voor de foto's hebben gekozen en de juryleden William Rutten en Cynthia Boll vertellen in een app over de fotografische kwaliteit. Ook zijn alle afleveringen van het RTL 4-programma nog eens terug te kijken.