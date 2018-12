Landsmeerse boeren op tractor onderweg naar Provinciehuis

LANDSMEER - Met zes tractoren is een groep boeren uit Landsmeer vanmorgen naar Haarlem vertrokken om te protesteren tegen het vernatten van veengebieden. De provincie wil dat boeren dat gaan doen om bodemdaling tegen te gaan, maar voor de agrariërs betekent het dat de koeien korter kunnen grazen.

Daarom rijden de boeren vandaag naar het Provinciehuis in de hoofdstad van Noord-Holland, om daar een gemoedelijk protest te houden. Vanuit Landsmeer zag dat er zo uit:

Ger Verbij heeft zelf 100 koeien en legt uit waarom hij met zijn tractor afreist naar Haarlem: "Met deze plannen wordt het nog moeilijker om boer te zijn. De waterkraan zal niet morgen al opengaan, maar als dit eenmaal wordt doorgevoerd, kan je het niet meer terugdraaien. Je koeien kunnen korter het land in, dat wil je gewoon niet."

Hij vervolgt: "Deze plannen moeten bijgesteld worden. De boeren moeten meer zeggenschap krijgen over deze plannen en hoe dat precies uitgerold moet worden. Wij willen best wat aan CO2-uitstoot doen, maar niet op deze manier."

Noord-Holland zakt

In veenweidegebieden wordt de waterstand laag gehouden voor de landbouw. Veehouders hebben dit nodig om het land te kunnen bewerken, voldoende grasgroei te hebben en het land niet te laten vertrappen door het vee. Maar door de lage waterstand verteert het veen, zakt de grond in en daalt de bodem. Om het probleem aan te pakken gaat de provincie Noord-Holland onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de bodemdaling in veenweidegebieden af te remmen, te stoppen en daar waar mogelijk te herstellen.

Boer Dick Straver is boos dat het de provincie vooral gaat om uitstoot van CO2 uit het veen tegen te gaan. "Het gras neemt juist CO2 op. Als je dat gaat vernatten, krijg je een moeras en dat stoot weer methaangas uit. Dat is veel schadelijker dan CO2. Ik heb het idee dat de landbouw nu wordt gebruikt als excuus om Schiphol te laten groeien. Gebruikt de provincie ons als compensatie voor de CO2-uitstoot van het vliegverkeer op Schiphol?"