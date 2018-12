Koe dreigt uit straatbeeld te verdwijnen

OOSTHUIZEN - Als het aan de provincie ligt, is de koe straks mogelijk niet meer te zien in het straatbeeld van Noord-Holland. De provincie wil veengebieden vernatten om bodemdaling tegen te gaan. En dat betekent dat de koe hier niet meer kan grazen, tot woede van boeren.

Frank de Wit heeft er soms slapeloze nachten van. "Dit is mijn levenswerk, ik heb er vroeger bewust voor gekozen om boer te worden, ik zou niet weten wat ik moet doen als ik geen koeien meer kan houden." De boer heeft veel geïnvesteerd in zijn boerderij om het klaar te maken voor de toekomst. "En dat heeft flink geld gekost. Wat moet ik dan als de koeien straks weg moeten?"

Volgens De Wit zit het ook in de manier waarop de provincie met de situatie om gaat. "Er wordt gepraat, alleen met dit idee lijkt het net alsof er om ons heen gewerkt wordt. De provincie zegt 'dit gaan we doen', en aan ons wordt niets gevraagd."

Noord-Holland zakt

In veenweidegebieden wordt de waterstand laag gehouden voor de landbouw. Veehouders hebben dit nodig om het land te kunnen bewerken, voldoende grasgroei te hebben en het land niet te laten vertrappen door het vee. Maar door de lage waterstand verteert het veen, zakt de grond in en daalt de bodem. Om het probleem aan te pakken gaat de provincie Noord-Holland onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de bodemdaling in veenweidegebieden af te remmen, te stoppen en daar waar mogelijk te herstellen.

Zeespiegel stijgt

Het Planbureau voor de Leefomgeving verwacht dat in de periode 2010-2050 de bodem in de veenweidegebieden met landbouw met 27 centimeter daalt. Tegelijkertijd stijgt de zeespiegel en wordt Noord-Holland kwetsbaarder voor overstromingen. Door de vertering van het veen komt CO2 vrij en die uitstoot verwarmt de aarde. Veenweidegebieden in Nederland dragen voor 2 procent bij aan de totale CO2 uitstoot. Dat komt neer op de uitstoot van 2 miljoen auto’s.

Boerenprotest

Om hun boerderij te redden en een duidelijk signaal aan de provincie af te geven gaan de boeren morgen demonstreren bij het provinciehuis. "Het moet een gemoedelijk protest worden en ik hoop dat er zoveel mogelijk boeren met hun trekker naar Haarlem komen."