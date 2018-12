Anti-Zwarte Piet-protest bij aanvang kindervoorstelling in Hilversums theater

HILVERSUM - Een groep anti-Zwarte Piet-demonstranten demonstreert vandaag voor de ingang van theater Gooiland in de Emmastraat in Hilversum. In dat theater wordt vandaag driemaal de gratis toegankelijke kindervoorstelling Mega Sint Show opgevoerd.

Op het hoogtepunt stonden er ongeveer 25 demonstranten, aldus een woordvoerder van het theater. "Daar zijn er nu nog zo'n vijftien van over."

De demonstranten staan voor de hoofdingang van het hotel. "Dus niet voor de ingang van het theater", benadrukte de woordvoerder. Bezoekers van de eerste voorstelling hebben de demonstranten zien staan, al heeft dat vooralsnog niet tot confrontaties of spanningen geleid.

'Andere uitgang'

Inmiddels is de tweede voorstelling bezig. "Als ouders aarzelen om via de hotelingang naar buiten gaan, wijzen we ze op de andere uitgang", legt de medewerkster uit. "Na de eerste voorstelling hebben we dat tegen vier mensen gezegd."

Lees ook: Ook intocht Hilversum grimmig: anti-Pietdemonstranten weggestuurd 'voor eigen veiligheid'

Aan de voorstellingen in het theater doen uitsluitend Zwarte Pieten mee. "Dat is iets wat ik persoonlijk ook betreur", aldus de medewerkster. Bang dat het uit de hand loopt is ze niet. "Ik verwacht eerder problemen met ouders dan met de demonstranten", benadrukt ze het vreedzame karakter van het protest.

De tekst gaat door onder deze video



Voor het theater komt het protest onverwacht. "Maar ik weet niet of ze bij de gemeente een vergunning hebben aangevraagd." Naar verwachting zullen de demonstranten na de tweede voorstelling vertrekken. "Ze zeiden dat ze hier niet de hele dag zullen staan."

Bekijk hieronder de trailer van de voorstelling