Primeur: eerste Airbus A350-1000 ooit op Schiphol

SCHIPHOL - Een primeur voor Cathay Pacific uit Hong Kong: als eerste ooit vloog de luchtmaatschappij met een Airbus A350-1000 naar Schiphol vanochtend. Voor passagiers moet dit toestel comfortabeler zijn en omwonenden van Schiphol moet er minder last van hebben. NH Nieuws was aan boord.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Wereldwijd zijn er nog maar twee maatschappijen met dit gloednieuwe type toestel: naast Cathay Pacific is Qatar nog de enige die de A350-1000 in de vloot heeft. De 900-variant, die wat kleiner is, is al dagelijks op Schiphol te zien: van Delta, Singapore Airlines en China Airlines. Die laatste maatschappij vervangt de A350-900 volgend jaar voor de Boeing 777-300 voor de route naar Schiphol.

Lees ook: Primeur voor Cathay Pacific: als eerste met Airbus A350-1000 naar Schiphol

De Boeing 777-300 was voor Cathay nou juist het vliegtuig dat in Amsterdam plaats moest maken voor de A350-1000. Voor passagiers betekent het onder andere dat zij in een piepjong vliegtuig zitten met een betere luchtfilter, voor meer frisse lucht tijdens de twaalf uur durende vlucht naar Hong Kong. De omgeving van de luchthaven moet profiteren van een minder vervuilende kist en die stiller is dan de Boeing.

NH Nieuws vloog met de Boeing 777 naar Hong Kong om een dag later weer terug te keren naar Schiphol in de A350-1000:

Later komende week laten we in ons luchtvaartprogramma Airtime nog veel meer zien van de Airbus A350-1000. Op de hoogte blijven? Abonneer dan op het YouTube-kanaal van NH Airtime.