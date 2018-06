Deel dit artikel:











Primeur voor Cathay Pacific: als eerste met Airbus A350-1000 naar Schiphol Foto: Airbus

SCHIPHOL - Het is pas over exact een half jaar, maar veel vliegtuigspotters zullen al in hun agenda hebben genoteerd dat ze op zaterdag 1 december op Schiphol zullen moeten zijn. Op die dag landt voor het eerst een Airbus A350-1000 op Schiphol. Cathay Pacific uit Hong Kong heeft de primeur.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet De Airbus A350-1000 is de grotere variant van de Airbus A350-900 en is pas dit jaar voor het eerst door Airbus aan een luchtvaartmaatschappij geleverd, namelijk aan Qatar Airways. Op Schiphol is de kleinere Airbus A350-900 al sinds 2016 dagelijks te zien. Singapore Airlines, China Airlines en Delta Air Lines vliegen dagelijks naar Amsterdam met het toestel. Later deze maand krijgt Cathay Pacific de grotere A350-1000 geleverd en zal het toestel eerst op routes naar Washington D.C., Madrid en Tel Aviv inzetten. Op 1 december is de eerste vlucht naar Schiphol. Het toestel vervangt de dagelijkse Boeing 777-300ER van Cathay Pacific. Lees ook: NH Airtime: Schiphols dagelijkse bezoek uit Hong Kong, de Boeing 777 van Cathay Pacific De Airbus A350-900 en -1000 zijn zeer stille en zuinige vliegtuigen. De A350-1000 van Cathay krijgt 334 stoelen: 46 Business Class-stoelen, 32 Premium Economy en 256 Economy Class-zitplaatsen.