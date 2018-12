KNVB-schrijver Bowi (20): "Johan Derksen had gewoon zijn excuses kunnen aanbieden"

NOORD-HOLLAND - “Als je karakter hebt dan kom je gewoon uit de kast? Ik vind dat Johan Derksen zelf wel wat karakter had kunnen tonen en gewoon zijn excuses had kunnen aanbieden”, vertelt AZ-fan Bowi Jong (20) en man achter #SorryJohan. “Jammer dat hij dat niet aandurfde.”

Bowi schreef recentelijk een brief aan de KNVB, omdat hij vindt dat er verandering moet komen in het gescheld met 'homo' en 'flikker' in voetbalstadions. Daar reageerde Johan Derksen vervolgens weer op door te zeggen dat "die hysterische homootjes eens een flinke jongen moeten worden". "We moeten ophouden met dat het zo verschrikkelijk is om uit de kast te komen. Als je een beetje karakter hebt, kom je er gewoon voor uit", zo vulde hij nog aan.

Lees ook: Bowi (20) is scheldpartijen met 'homo' langs het voetbalveld zat

Daar werd onder #SorryJohan veel op gereageerd. Mensen deelden persoonlijke verhalen over hoe moeilijk het is om uit de kast te komen of openlijk uit te komen voor je geaardheid.

Gisteravond gaf Derksen bij Veronica Inside een toelichting over zijn omstreden opmerkingen. Bijna 600.000 mensen keken daarna, maar Bowi heeft er alleen flarden van gezien. "En dat was alleen omdat ik te gast was bij Hart van Nederland en ze het daar toonde. Anders had ik helemaal niet gekeken. Normaal kijk ik ook niet en vanavond was vooral een show voor Derksen zijn achterban. Dat is niet mijn publiek. Daar zit een hoop homofobie achter, dat heb ik de laatste dagen wel gemerkt."

Volgens Bowi krijgt hij sinds #SorryJohan een stortvloed aan beledigingen over zich heen op sociale media. Maar de Alkmaarder ontving ook heel veel positieve reacties. "Naar aanleiding van mijn brief aan de KNVB en het hele gedoe eromheen zijn verschillende leerkrachten met hun klas in gesprek gegaan over homofobie en de effecten van scheldwoorden. Ook hebben heel veel moedige mensen hun eigen verhaal gedeeld. Ik ben blij dat we toch iets in beweging hebben gezet. Daar doet de reactie van Derksen niks meer aan."

Lees ook: Derksen over kritiek op 'homofoob' Voetbal Inside: "Die dames willen alleen aandacht"

Een kans om met Derksen om de tafel te zitten wil Bowi absoluut niet. "Ik ga liever in gesprek met mensen die daadwerkelijk iets kunnen veranderen, zoals politici, organisaties en schoolleidingen. Ik denk dat we deze man geen podium meer moeten geven."