Bowi (20) is scheldpartijen met 'homo' langs het voetbalveld zat

ALKMAAR - Scheldwoorden als 'homo', 'flikker', ‘mietje’ en 'nicht' behoren tot de meest gebruikte van Nederland. Ook in voetbalstadions worden deze termen vaak als scheldwoord gebruikt. Daar moet volgens AZ-fan Bowi Jong (20), die zelf homo is, verandering in komen en dus schreef hij een openhartige brief aan de KNVB.

Bowi komt al zijn hele leven in het stadion van AZ als voetballiefhebber. Hij groeide op in Alkmaar en mist bijna geen enkele thuiswedstrijd van zijn club. Zijn vader is een fanatieke fan met een AZ-tattoo. "Je kan wel stellen dat het me met de paplepel is ingegoten en ik ben ook al van jongs af aan voetballiefhebber. Mijn vader heeft nooit problemen gehad met het feit dat ik gay ben, zijn reactie op mijn coming-out was de beste ooit."

Maar in de rest van de voetbalgemeenschap voelt hij die acceptatie niet. Hij vindt dat er meer bewustzijn moet komen voor wat dit kwetsende woordgebruik teweegbrengt. "Als je ontdekt dat je op dezelfde sekse valt en worstelt hoe je hiermee om moet gaan en hoe je dat naar buiten kan brengen, is dat al moeilijk genoeg."

Brief naar KNVB

Volgens Bowi zorgt het negatieve gebruik van de woorden ervoor dat mensen die met hun geaardheid of uit de kast komen worstelen, eenzamer zijn en minder snel iets durven te zeggen. "Als iedereen er steeds zo negatief over is, krijg je het idee dat iedereen het dus ook slecht vindt." Daarom schreef hij een brief naar de KNVB:

"Toch heb ik moeite met het gemak waarmee er elke keer weer beledigende termen over LHBT'ers worden geuit." Toen de student een aantal weken terug op de tribune zat, hoorde hij achter zich een jongen van een jaar of 12 keihard 'vieze homo' roepen na een overtreding op het veld.

Met zijn brief wil hij stadions vooral voor de volgende generatie LHBT'ers voetballiefhebbers een fijnere plek maken. Zelf is Bowi inmiddels drie jaar uit de kast en doen de scheldwoorden hem niet meer zoveel.