Directeur Tata Steel trekt boetekleed aan: "Geen goede buur geweest"

WIJK AAN ZEE - Tata Steel-directeur Hans van den Berg was zeer schuldbewust tijdens de bewonersbijeenkomst over de grafietregens gisteravond. "We willen een goede buur zijn, maar dat zijn we duidelijk niet geweest."

Van den Berg trok het boetekleed direct bij het begin van zijn praatje al aan. "Ik heb veel vragen gehoord over wie de verantwoordelijke man is. Nou, die staat hier en die staat hier met een zwaar gemoed. We hebben veel hinder veroorzaakt en we zijn duidelijk verslechterd. Dat betreur ik."

Lees ook: Wijk aan Zeeërs geërgerd over informatievoorziening van GGD

Al vanaf juli constateert Van den Berg een verandering. "De samenstelling van het ruwijzer uit de hoogovens is veranderd en onze werkwijze is twee jaar geleden ook aangepast. Die twee factoren samen zorgen nu voor de grafietregens."

Beterschap

De directeur belooft beterschap op twee fronten. "We willen beter communiceren en we willen de overlast aanpakken." Dat gaat op korte termijn gebeuren door het productieproces aan te passen en over de lange termijn wil het bedrijf een hal om het verwerkingsgebied plaatsen. "Dat gaan we uitvoeren, dat hebben we besloten."