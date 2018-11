Schiphol-baas weerspreekt kritiek op MER

SCHIPHOL - Schiphol-baas Dick Benschop vindt niet dat er te lichtzinnig moet worden gedaan over de rekenmethodes die zijn gebruikt in de conceptversie van de zogeheten milieueffectrapportage (MER). Er zijn volgens hem duidelijk grenzen aan wat realistisch ter discussie kan worden gesteld.

In het rapport staat beschreven welke milieueffecten te verwachten zijn als de luchthaven na 2020 verder groeit. Benschop erkent dat het rapport voor sommige mensen ongemakkelijk zal aanvoelen en dat een dergelijk rapport altijd voor rumoer zorgt, maar benadrukt de zorgvuldigheid waarmee de MER is opgesteld.

Meerdere belangenclubs zetten kort na de publicatie op woensdag vraagtekens bij de cijfers over onder meer geluidshinder en luchtvervuiling. In sommige gevallen is volgens Benschop sprake van "geframede'' kritiek.

Nu zijn jaarlijks 500.000 vliegbewegingen toegestaan. Dat kunnen er volgens de MER 540.000 worden, zonder dat regels worden geschonden. Daarmee is volgens Benschop niet gezegd dat het aantal vliegbewegingen met die orde van grootte zal toenemen. Benschop heeft al vaker aangegeven te mikken op gematigde en gecontroleerde groei. Getallen noemde hij in de toelichting niet. De grens van 540.000 vliegbewegingen zal volgens hem niet worden bereikt.

Advies voor kabinet

Nog voor de kerst moet er vanuit de Omgevingsraad Schiphol, waar overheden, de luchtvaartsector, bewoners en brancheorganisaties in zijn verzameld, een advies voor het kabinet op tafel liggen. Volgens Benschop ligt het struikelblok in de onderhandelingen niet bij de sector. De inspanningen lijken de komende tijd vooral te liggen bij het overtuigen van omwonenden.