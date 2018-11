Schiphol wil 'gematigd' groeien: milieufederatie kritisch

SCHIPHOL - Schiphol wil doorgroeien op een 'gematigde en gecontroleerde' manier en zal daarbij niet 'de randen van het speelveld opzoeken'. President-directeur Dick Benschop schrijft dat bij het verschijnen van de conceptversie van de zogeheten milieueffectrapportage (MER). In het rapport staat beschreven welke milieueffecten te verwachten zijn als de luchthaven na 2020 verder groeit.

We meldden zondag al dat ingewijden aan NOS haddden laten weten dat Schiphol theoretisch kan doorgroeien naar 540.000 vluchten per jaar in 2023, dat zijn er 40.000 meer dan nu is toegestaan.

Lees ook: Concept-milieueffectrapport: Schiphol kan doorgroeien naar 540.000 vluchten

Momenteel zijn jaarlijks 500.000 vliegbewegingen toegestaan. Dat kunnen er volgens de MER 540.000 worden, zonder dat wetten en afspraken over nadelen als geluidshinder en luchtvervuiling worden geschonden. 'Vliegtuigen zijn iets minder luidruchtig geworden en de herrie kan worden beperkt door slim gebruik van de landingsbanen'.

Verruimd

Uit het rapport blijkt wel dat groei 'niet goed mogelijk' is als de regels die het gebruik van vier banen tegelijk beperken niet worden verruimd. "Het gaat om een verstandige afweging van de lusten en de lasten, waarbij alle belangen aan bod komen'', aldus topman Benschop. Een concreet getal noemt hij nog niet.

De rapportage krijgt kritiek van onder meer de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland. Die stelt dat Schiphol helemaal niet verder kan groeien zonder overschrijding van de geluidsnormen. De organisatie baseert zich op een kritische beschouwing van de MER door deskundigen en een bewonersdelegatie. Zij zetten vraagtekens bij de cijfers.



Bekijk hier het interview dat NH Nieuws had met de directeur van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Sijas Akkerman. Daarin zegt hij onder meer: "Schiphol kan echt niet verder groeien. Als Schiphol uitbreidt dan worden Aalsmeer en Uithoorn onbewoonbaar."



Geluidsbelastig

Volgens de Milieufederatie is een rekenmodel gebruikt dat de geluidsbelasting 1 tot 3 decibel te laag inschat. "Dat lijkt een klein getal, maar 1 tot 3 decibel verschil is zomaar 125.000 meer of minder vliegtuigen en 120.000 meer of minder ernstig gehinderde omwonenden", Akkerman van de milieuorganisatie. Een van de kritische punten is dat de gemiddelde stijging van startende vliegtuigen 'onvoldoende onderbouwd en onjuist getoetst' zou zijn.

Benschop schrijft dat 'nuttige en goede suggesties' uit de contra-expertise zijn overgenomen in het rapport.