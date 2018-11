'Yogasnuiver' in de running voor woord van het jaar

AMSTERDAM - (AT5) Het woord 'yogasnuiver' dingt mee naar de prijs voor 'woord van het jaar'. Ook balanstrutje, blokkeerfries en selfieshopper staan in het lijstje. In totaal zijn er 18 woorden door het Van Dale genomineerd.

Yogasnuiver is als eerst genoemd door korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie. Hij doelde daarmee op mensen die doordeweeks ultra gezond leven, maar in het weekend juist onverantwoordelijk omgaan met coke en xtc.

Het woord selfieshopper is er één die in het Verenigd Koninkrijk al langer voorkomt, en nu ook in het Nederlands ingeburgerd is. Het woord verwijst naar webshoppers die kleding kopen en dat dan één keer aandoen, alleen voor een selfie of een andere foto voor op social media.

Andere 'kandidaten'

Ook de woorden balanstrutje (carrièrevrouw die teveel bezig is met balans tussen carrière en werk en daardoor niet kan doordringen tot de top van het bedrijfsleven), drankhangen (in je ondergoed met snacks voor de buis hangen) en testosterontweet (in spierballentaal geformuleerde tweet) staat in de lijst.

De rest van de woorden zijn te vinden op de website van Van Dale. Stemmen kan nog! De stembus sluit op 17 december om vijf uur.