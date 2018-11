Hagelnieuw zwembad in Hilversum dreigt alweer dicht te moeten

HILVERSUM - Het onlangs geopende zwembad 't Gooische Bad dreigt over ruim een maand alweer te moeten sluiten. Dat vreest zwemschoolhouder Shiva de Winter: "De kans bestaat dat 800 kinderen en tientallen volwassenen vanaf 1 januari voor een dichte deur staan. Dat ga ik niet laten gebeuren."

De soap rond het zwembad in de Hilversumse wijk Kerkelanden wordt daarmee voortgezet, net als iedereen denkt dat het verhaal goed is afgelopen. De zweminstructeur dacht na een zoektocht van acht jaar een geschikte plek voor zijn zwembad te hebben gevonden. Maar de gemeente vond dat een minder goed plan en wees de vergunning af. Het was de start van een heuse 'zwembadrel'.

Lees ook: Zwembadrel in Hilversum: "Ik voel me aardig in de zeik genomen"

Er volgden vele politieke discussies over de komst van het zwembad. Van geen vergunningen tot een bouwstop van vijf weken. De Winter lag een jaar lang met de gemeente in de clinch. In september werden dan eindelijk de eerste zwemlessen gegeven en leek het verhaal een gelukkig einde te krijgen. Nu vreest De Winter dat het bad al na een paar maanden weer dicht moet. De reden: nog altijd onenigheid over de vergunning.

De zwemschoolhouder wordt er moedeloos van. "Ik ben zeer teleurgesteld in de gemeente", zegt De Winter. "Keer op keer word ik door ze tegengewerkt en loop ik overal tegenaan. Maar nu loopt de druk wel heel hoog op. We hebben namelijk vanwege de feestdagen effectief nog maar drie weken om de situatie op te lossen."

Lees ook: Hilversumse ondernemer blijft strijden voor bouw zwembad: "Het gaat gewoon open"

De Winter is vastberaden er alles aan te doen. "De kans bestaat dat 800 kinderen en tientallen volwassenen vanaf 1 januari voor een dichte deur staan. Dat ga ik niet laten gebeuren." Hij heeft ze vandaag ingelicht over de dreigende sluiting. "Ze reageerden vooral zuchtend: 'wat nu weer'. Maar tegelijk boden ook mensen aan te helpen."

De gemeente bevestigt dat de afgegeven vergunning op 1 januari verloopt als niet - zoals beloofd - de garage is leeggehaald voor parkeerplaatsen. Of dat betekent dat het zwembad dicht moet, kan een gemeentewoordvoerder niet zeggen. "Het wil niet zeggen dat we op nieuwjaarsdag op de stoep staan om het zwembad te sluiten." Feit is wel dat het 't Gooische Bad vanaf die datum geen vergunning heeft en dus 'illegaal' zou zijn.

NH Nieuws was er begin september bij toen de eerste zwemlessen in het bad werden gegeven: