Ajax: "Er kwamen mensen in het uitvak die wij daar niet wilden hebben"

ATHENE - Edwin van der Sar baalt van de Griekse politie en veiligheidsmensen van AEK Athene. De algemeen directeur van Ajax denk dat de incidenten tussen de supportersgroepen niet uit de hand waren gelopen als er tijdig en vakkundig was ingegrepen. Ajax won gisteravond met 2-0 van AEK Athene en plaatste zich voor de achtste finales van de Champions League.

"Wij hebben vooraf onze zorgen reeds geuit bij de UEFA en de veiligheidsorganisatie van AEK", laat Van der Sar weten. "En erop aangedrongen streng te fouilleren en een zorgvuldige kaartcontrole te doen. Maar bij de instroom van onze fans bleek daar nauwelijks sprake van te zijn. Zodoende kwamen er ook mensen in het uitvak die wij daar niet wilden hebben."

Levensgevaarlijke charges

"De politie stond toe dat ons vak meerdere keren werd aangevallen door bewapende Griekse fans", gaat hij verder. "Iedereen heeft kunnen zien dat zij vrij spel hadden om vuurwerk en andere projectielen ons vak in te gooien. De politie richtte zich alleen op onze fans en nauwelijks op de Grieken. Charges uitvoeren in een vol vak is levensgevaarlijk, maar toch werd het gedaan."

Schandalig behandeld

Ajax kreeg afgelopen week een voorwaardelijke straf van een Europese uitwedstrijd zonder publiek vanwege ongeregeldheden tijdens het uitduel met Benfica. Nu dreigen de Amsterdammers in de achtste finales van de Champions League zonder uitsupporters af te moeten reizen. "Wij hebben tijdens en na de wedstrijd onze bevindingen gedeeld met de UEFA en dit na afloop nog formeel aan ze gerapporteerd. Hun veiligheidsmensen hebben met eigen ogen kunnen aanschouwen wat er is gebeurd en hetzelfde geconstateerd als wij. Ik zeg niet dat de 1200 meegereisde fans allemaal lieverdjes zijn, maar zij zijn schandalig behandeld."

Wisselwerking spelers en supporters

"Gelukkig heeft onze spelersgroep na de wedstrijd nog feest kunnen vieren met het uitvak. En ze kunnen bedanken voor hun steun. Want het is duidelijk dat er, met name bij de Europese duels, een fantastische wisselwerking is tussen spelers en supporters. En dat moet de boventoon voeren, net als het bereiken van de volgende ronde in de Champions League", aldus Van der Sar.