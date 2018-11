Ouder stel uit Huizen verhuurt woning onbewust aan overlastgevende arbeidsmigranten

HUIZEN - Een ouder echtpaar heeft een woning aan de Draaikom in Huizen zonder het te weten aan vele arbeidsmigranten uit Oost-Europa verhuurd. Het stel dacht een gezin met kind als huurder te hebben, maar arbeidsbemiddelingsbureau Unforces - waar het gezin voor werkte - had het pand stiekem in gebruik als 'migrantenhotel'.

Dat blijkt nu er een rechtszaak loopt tegen het bureau, schrijft het Nieuwsblad voor Huizen. Het echtpaar probeerde eerder al het huurcontract ongeldig te verklaren. Toen dat niet lukte, schakelden de twee de rechter in.

De problemen begonnen toen het paar in mei het pand ging verhuren aan een gezin met kind dat werkte voor arbeidsbemiddelingsbureau Unforces. Het was echter Unforces dat het contract mede-ondertekende en de huur betaalde. Toch hadden de verhuurders kennelijk geen argwaan. Het was pas nadat omwonenden klaagden over stank- en geluidsoverlast, dat ze gingen uitzoeken wat er aan de hand was.

Kotsen in de tuin

De overlast was volgens het nieuwsblad behoorlijk: "Stankoverlast, kotsen in de tuin, boeren en scheten laten, geluidsoverlast, vanaf de ochtend barbecueën, afval, wietlucht." De oorspronkelijke huurders bleken niet lang in het pand te hebben gezeten. "Het is gewoon een migrantenhotel geworden", aldus de eigenares. "Het gezin is na een paar weken vertrokken en vervolgens is het een komen en gaan van mannen die hier komen werken."

In het pand waren zonder toestemming acht slaapplekken gemaakt door matrassen op de grond te leggen. Unforces is zich ondertussen van geen kwaad bewust. Een vertegenwoordiger van het bedrijf zei tegen de rechter dat het bureau bij de ondertekening van het contract had gezegd dat 'soms ook anderen van het pand gebruik zouden maken'.

Ontruiming

Daar ging de rechter niet in mee. Het arbeidsbemiddelingsbureau moet de woning voor 3 december hebben ontruimd, zo heeft de rechtbank bepaald. De rechter meent dat Unforces zich niet heeft gehouden aan de afspraken in het huurcontract. Het bureau moet ook de kosten van de rechtszaak, ruim 800 euro, betalen.