Haarlems kasrestaurant op parkeergarage wint prijs voor 'gedurfd horecaconcept' Foto: NH/Paul Tromp

HAARLEM - De jongens van DeDAKKAS in Haarlem zijn in de prijzen gevallen. Tijdens de Entree Awards, die gisteravond werden uitgereikt in Amsterdam, ging het restaurant ervandoor met de Daredevil Award voor hun "gedurfde horecaconcept".

Het bedrijf op de zesde etage van de Haarlemse parkeergarage De Kamp heeft naast hun bijzondere locatie volgens de jury ook "mooie duurzame toekomstplannen". Voor de opening, eerder dit jaar, ging NH Nieuws nog bij ze op bezoek.. Lees ook: Haarlemse Dennis ziet droom uitkomen: kasrestaurant geopend op parkeergarage Bovendien waren ze erg te spreken over het enthousiasme van Jeroen Spek, Dennis de Waart en Victor van Veelen, die dit jaar via crowdfunding DeDAKKAS realiseerden. "Ondanks de nodige tegenslagen leidden hun durf en doorzettingsvermogen tot een project met een heldere visie en de bouw van een bijzonder transparant pand met gewaagde architectuur", zo schrijft de jury. Entree Awards

Entree Magazine, een horecablad dat iedere maand verschijnt, reikt ieder jaar de Entree Awards uit. Een vakjury van tien horecaprofessionals heeft alle nieuwe horecazaken en hotels onder de loep genomen en heeft in 14 categorieën prijzen uitgedeeld. Zaken gaan goed

Het restaurant, dat in juni zijn deuren opende, neemt in totaal ruim dertig parkeerplaatsen in beslag. Het duurde wel even voordat de gemeenteraad daarmee akkoord ging en ook de buurt moest nog even overtuigd worden door de plannen, maar inmiddels gaan de zaken goed. Opknapbeurt

Naast het restaurant is garage De Kamp onlangs ook opgefleurd met een enorm muurkunstwerk. Sinds een paar maanden siert 'Mona Gaga' de gevel.. 💬 Whatsapp ons!

