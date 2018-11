Meerderheid raad Bergen voor nieuw plan dorpshart: "Ik ben erg gerustgesteld"

BERGEN - Er moet officieel nog een besluit worden genomen, maar zoals het er nu uitziet, wordt het plan voor het nieuwe dorpshart van Bergen ingetrokken. Een kleine meerderheid in de raad wil dat er een nieuw plan wordt bedacht waarbij alle partijen mogen meepraten. Dat bleek gisteravond tijdens een commissievergadering.

Al meer dan 40 jaar worden er plannen gemaakt voor de herinrichting van de entree van het centrum van Bergen. Vele plannen voor de zogenoemde 'Harmonielocatie' sneuvelden, tot de gemeenteraad eind 2016 dan eindelijk een knoop doorhakte en voor het bouwplan 'De 7 Dorpelingen' koos.

Dat plan, inclusief een supermarkt, stuitte op veel verzet bij dorpsbewoners. Het dorpse karakter van Bergen zou verdwijnen. Sinds er een nieuw college aan de macht is, wordt overwogen om het besluit terug te draaien. Dat lijkt nu ook te gaan gebeuren.

Opgelucht

René Meijer strijdt al jaren tegen het plan. Hij richtte samen met dorpsbewoners de stichting Mooier Bergen op en kwam zelfs met een alternatief plan. Hij is opgelucht dat het kwartje nu de goede kant opvalt. "Het is belangrijk dat er wordt gekeken naar de behoefte van de bevolking. Dan maak je een goede start. Ik heb er alle vertrouwen in dat het de goede kant op gaat."

Principekwestie

Maar dat de verdeeldheid groot is, bleek ook weer gisteravond. De vorige coalitiepartijen die nu in de oppositie zitten blijven bij hun standpunt dat als een besluit eenmaal democratisch is genomen je je daar ook aan moet houden.

Bovendien hangt de gemeente een miljoenenclaim boven het hoofd als het contract met de aannemer naar de prullenbak worden verwezen. "Het gaat om 400 euro per gezin", aldus Marcel Halff van D66. "Dat is veel geld voor een principekwestie."