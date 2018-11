Ballonnen mogen niet meer worden opgelaten in Blaricum

BLARICUM - Het is sinds begin deze maand verboden om in Blaricum gewone ballonnen op te laten. Dat meldt de gemeente.

Zo staat in de nieuwsbrief van de gemeente: "Het oplaten van gewone ballonnen is verboden sinds de invoering van de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening op 9 november."

Er zijn wel uitzonderingen: "Alleen biologisch afbreekbare ballonnen mogen nog in de buitenlucht worden opgelaten. Dit zijn ballonnen van natuurlijk latexrubber met eventueel een lint van katoen of vergelijkbaar biologisch afbreekbaar materiaal. Maar ook deze ballonen hebben als nadeel dat dieren verstrikt kunnen raken in de resten voordat deze zijn afgebroken." Wat de boete is als iemand wordt betrapt op het illegaal oplaten van een ballon, is niet bekend.

Blaricum startte vorig jaar een campagne om het oplaten van ballonnen te ontmoedigen bij verenigen en scholen.

Lees ook: Raadsvragen over 'illegaal' oplaten van ballonnen door Hilversumse wethouder

In Hilversum werden eerder dit jaar raadsvragen gesteld over wethouder Wimar Jaeger die de kermis opende door een grote tros ballonnen los te knippen. Het is daar echter al sinds begin 2017 verboden om ballonnen op te laten.