Waterlanders willen provincie overtuigen van tunnelplan

BROEK IN WATERLAND - Met een groep van dik twintig bewoners uit Broek in Waterland reisde vandaag per bus af naar Haarlem om de provincie te overtuigen van hun eigen plan voor de aanleg van een tunnel als alternatief voor de wegverbreding van de N247.

Om het drukke verkeer op de N247 meer ruimte te geven wil de provincie de weg in Broek in Waterland verbreden. De dorpsraad vindt dit een slecht plan en gelooft dat een tunnel een veel betere manier is om de verkeersdrukte op te lossen.

'De onderdoorgang'

De afgelopen jaren heeft de raad haar een eigen ontwerp getekend en gefinancierd. 'De onderdoorgang' zoals Goof Buis van de dorpsraad de tunnel onder het dorp door noemt, is volgens hem veel beter dan de wegverbreding en zal over twintig jaar ook nog steeds voldoen. Dit is volgens hem niet het geval bij het plan van de provincie. "Dat is echt weggegooid geld."

Lees ook: Zo overtuigde de dorpsraad van Broek in Waterland de provincie van hun plannen

Informatieavonden

Er zijn al heel wat informatie avonden geweest rond de plannen van de dorpsraad maar vandaag is speciaal omdat ze een speciale commissie die de provincie adviseert van hun plan moeten overtuigen. "We willen het plan van de provincie van tafel hebben."

Uitstel

Maar die beslissing is vandaag tot na de verkiezingen uitgesteld. Er was veel waardering voor het plan van de dorpsraad en bijna iedereen op het provincie huis was overtuigd dat dit een beter plan is. Maar gedeputeerde Post liet duidelijk blijken dat er helemaal geen geld is voor het veel duurdere plan van de Broek in Waterlanders.

Dus werd er vandaag niets beslist en gingen de broekers met lege handen terug naar huis. "Jammer", vindt Buijs. "Maar we gaan net zolang door tot de onderdoorgang er ligt."