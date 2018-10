Deel dit artikel:













Zo overtuigde de dorpsraad van Broek in Waterland de provincie van hun plannen Foto: NH Nieuws

BROEK IN WATERLAND - Broek in Waterland wil af van de superdrukke N247 die de weg in tweeën splitst. En dus vraagt de dorpsraad in 2014 om een tunnel aan te leggen. Keer op keer worden die plannen naar de prullenbak verwezen. Tot nu.

Bij de aankomende Provinciale Statenverkiezingen doet een nieuwe politieke beweging mee: Code Oranje. De beweging bestaat uit een grote groep politici en actieve burgers. Zij willen een politieke agenda 'van onderop': want waar de politiek niet slaagt, nemen burgers het initiatief. NH Nieuws zet een aantal van dit soort initiatieven op een rijtje. Te duur en onrealistisch, vond de provincie de plannen. Maar de dorpsraad bijt zich erin vast en na een jarenlange strijd wordt er nu serieus over een onderdoorgang gesproken en werken provincie en dorpsraad zelfs samen. "Van 's ochtends vroeg zes uur tot half tien is het hier één doorlopende file en op de terugweg 's middags is het hetzelfde", zegt Johanna Huizer van de dorpsraad Broek in Waterland. Ze is trots dat het na jaren tóch lijkt te lukken om de weg ondergronds aan te leggen. 💬 Whatsapp ons!

